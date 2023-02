Wirtshaussterben: Ein Ort kreiert sich sein eigenes Gasthaus

Werbetrommel

Nun geht es daran, ordentlich die Werbetrommel zu rühren und Interessenten zu finden, die bereit sind, das Projekt mit ihrem Geld auch mitzutragen.

Ist diese Hürde geschafft, würde die Genossenschaft danach s’Hutwisch selbst betreiben und sich ihren Gastgeber und die Angestellten suchen. Sechs bis acht Mitarbeiter sieht der Plan vor. „Wir glauben, dass so ein Modell in der heutigen Zeit mehr Sinn macht. Gerade in der Gastronomie haben viele Angst vor dem unternehmerischen Risiko. Und wir brauchen keine Gewinne erwirtschaften“, erklären Kager und Heissenberger. Die Immobilie stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Zusammen mit der Saint Elmo’s Tourismusmarketing, die auch schon für den Erlebniswanderweg am Hutwisch verantwortlich zeichnet, wurde ein Gastrokonzept mit hohen Ansprüchen ausgearbeitet. „Es geht um einen nachhaltigen Betrieb. Das Wirtshaus soll für regionale Küche in gemütlicher Atmosphäre stehen. So etwas wie der perfekte Ort für Familienfeiern und besondere Anlässe“, erklärt das Projektteam.

Alte Schank

Im Zuge des Umbaus ist geplant, die alte Einrichtung und die Schank von einem Tischlereibetrieb aus der Region mit Charme und Fingerspitzengefühl restaurieren zu lassen. „Auch im Sinne der Nachhaltigkeit soll möglichst viel des alten Inventars verwendet werden“, sagt Kager. Der Veranstaltungssaal für bis zu 60 Personen im Obergeschoß eignet sich auch für Versammlungen von Vereinen. „Wenn nicht mehr alle in die Gasthäuser der Umgebung ausweichen, trägt das auch zur Ortsbelebung bei“, sieht Heissenberger noch andere Vorteile.