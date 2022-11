Top-Adressen

Als absolutes Top-Gasthaus mit der österreichweit besten Bewertung führt das Gasthaus „Steirereck Pogusch“ mit 99 von 100 Punkten, auf Rang zwei und drei finden sich ebenfalls steirische Gastro-Institutionen: Die „Weinbank“ (98) in Ehrenhausen und die „Geschwister Rauch“ (97) in Bad Gleichenberg.

Bestes GasthausgerichtIn einer weiteren Abstimmung wurden die besten Gasthausgerichte gesucht, allerdings standen nicht nur klassische Gasthäuser zur Auswahl, denn das Gericht sollte im Fokus stehen. Gleich drei der Speisen können Feinschmecker in drei Wiener Lokalen genießen: Das beste Schnitzel gibt es bei „Oswald & Kalb“, den besten Tafelspitz bei „Plachutta“ und die besten Käsespätzle bei „S’Eckbeisl“. So kommen Backhendl-Liebhaber im Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“ (B) oder in der „Gastwirtschaft Floh“ (NÖ) auf ihre Kosten. Naschkatzen können sich am ausgezeichneten Kaiserschmarrn im „Landhaus Bacher“ (NÖ) oder der „Roten Wand“ (Vorarlberg) erfreuen.

