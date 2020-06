El Gaucho: Zwei Steirer im Rinderwahn

Grossauer

Wir haben zu 80 Prozent argentinisches BlackAngus Rind von der Weide. Der Rest ist österreichisch. Wir verwenden kein Fleisch aus, denn dort ist Maisfütterung (ev. genetisch verändert, Anm.) üblich.Wir bieten argentinische und österreichische Speisen, regionale und internationale Weine. Mit unserem Late-Night-Steak und After-Work-Lunch sprechen wir auch stark Businesskunden an, am Wochenende kommen Familien und Polterrunden.

In Argentinien werden viele Rinder per Zufütterung gezüchtet. Wie sichern Sie die Qualität?

Kazianschütz: Durch unseren Lieferanten mit Zertifikat.

Die vier Restaurants verbrauchen acht Tonnen Rind im Monat. Wie geht das logistisch?

Kazianschütz: Wir haben in Graz ein zentrales Lager, das wöchentlich beliefert.

Was kostet ein Kilo Filetsteak bei Ihnen?

Grossauer: Etwa 100 Euro. Die Kunden sind bereit, für gute Qualität mehr zu bezahlen.

Kazianschütz: Für Baden und Graz sind wir eher hochpreisig, für Wien liegen wir in der Mitte.

Liegt das noch teurere Dry Aged Beef im Trend?

Grossauer: Ja, schon. Unser Dry Aged Beef aus dem Waldviertel ist 35 Tage in der Trockenkammer gereift.

Kazianschütz: Wenn Sie das erste Mal hier sind, empfehlen wir aber das argentinische Rind. Das ist einfach einzigartig in Österreich. Es wird nicht tiefgefroren.

Sondern?

Kazianschütz:Nur vakuumiert. Nach drei Wochen auf dem Schiff ist es gereift.

Bestellen die Wiener Gäste anders als die Münchner?

Grossauer: In den österreichischen El Gauchos ist der Filetanteil mit 50 Prozent extrem hoch. Die Münchner essen eher größere und Dry Aged Steaks und trinken internationale Weine.

Ihre Bilanz bisher?

Grossauer: Dass das Konzept in Baden so gut aufgeht, hätte ich nicht gedacht. Aber dort wohnen viele Ärzte und Anwälte, auch die Ballsaison ist positiv für uns. In Wien hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Wir bekommen viele Anfragen zu Franchise, das wollen wir aber nicht.

Kazianschütz: Darunter könnten Qualität und Ruf leiden.

Was sagen Sie zum Steak im österreichischen Supermarkt?

Grossauer:Es ist zu frisch und zu wenig gereift. Erst mit dem Reifungsgrad kommen Konsistenz und Geschmack.

Was haben Sie noch vor?

Grossauer: 2015 bauen wir die Qualitätssicherung und Schulungen aus. In den nächsten Jahren wollen wir einen zweiten Standort in Wien. Kazianschütz: Und wir hätten gern eine El Gaucho Beach Bar am Wiener Donaukanal. Sobald sich ein Standort ergibt, werden wir es machen.

Sie stehen jeden Tag im eigenen Steaklokal. Haben Sie noch Lust auf Fleisch?

Michael Grossauer: Es gibt nichts Schöneres als das tägliche Steak (lacht).