Die neue Kreation gehöre zu seinen gewagteren Gaumenfreuden, versichert Zehethofer. In seiner Produktion müssten die hohe Qualität der eingesetzten Früchte und des Alkohols klar abstechen, schildert er. „Likör hat den Ruf sehr süß zu sein, aber bei mir steht nicht die Süße, sondern die Fruchtnote im Vordergrund“, sagt er.

In jungen Jahren habe er hobbymäßig Fruchtschnäpse angesetzt und dabei so viel Zuspruch erfahren, dass er das Handwerk zum Hauptberuf machte. Mittlerweile kann der Mostviertler, der keinen traditionell bäuerlichen Hintergrund hat, 40 verschiedene Edelliköre, darunter auch exotische Produkte in gestyltem Flaschendesign anbieten. Verkauft wird in der Manufaktur, im Online-Shop (www.likoere-zehethofer.com), aber auch in seinem Genussladen in Blindenmarkt. Stark zurückgegangen sei der Absatz pandemiebedingt in der Gastronomie, berichtet Zehethofer. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Die „Zirbe+Schlehe Stadtluft“ wird übrigens am 7. April bei der After-Work-Session in Gürtler’s Feierabendbar in Amstetten präsentiert.