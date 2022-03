Wie ein junges Paar eine alte Textilfabrik wieder belebt

Die Öffentlichkeit, vor allem die in der Region, soll nämlich auch etwas von der Textilfabrik haben, außer Erinnerungen an eine Vergangenheit als Teil der Waldviertler Textilstraße – „nicht nur positive, das war zu einem großen Teil Frauenarbeit unter schwierigen Bedingungen“, so Reiberger.

Deswegen haben Reiberger und Calas gemeinsam mit TU-Studentin Lisa Steiner einen Fragebogen erarbeitet, der mittels Postwurf an die Hirschbacher Haushalte ging. Erfragt wurde, was mit der Textilfabrik geschehen sollte. „Wir wollen hier etwas machen, das auch von der Bevölkerung angenommen wird, etwas das gebraucht wird“, erklärt Reiberger.