Mit Corona zur Halloween-Party: Schülerin freigesprochen

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufregung in Wiener Neustadt gesorgt. Im Rahmen einer Halloween-Party mit rund 4.000 Gästen in der Arena Nova war eine Besucherin positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie zuvor am Eingang ein negatives Ergebnis vorgewiesen hatte. Am Dienstag musste sich die Schülerin nun wegen des „Vergehens der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Falsche Handynummer

Das wies die 18-Jährige zurück. Sie habe zwei Tage vor der Veranstaltung einen PCR-Test in einer Apotheke abgegeben, aber nie ein Ergebnis erhalten, behauptete sie. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen wurde über das positive Ergebnis jedoch sehr wohl informiert. Die SMS-Nachricht der Behörde habe sie allerdings ebenfalls nicht erreicht, weil dort eine nicht mehr aktuelle Handynummer hinterlegt gewesen sei, rechtfertigte sich die Schülerin.