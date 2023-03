SPÖ-Hergovich zu gestoppten Verhandlungen mit ÖVP: "Wir sind nicht käuflich"

"Hätte nicht in den Spiegel schauen können"

"Wenn es mir um mein persönliches Schicksal und um meinen Posten, meine Privilegien, mein Büro gegangen wäre, dann hätte ich natürlich abschließen müssen", sagte Hergovich zu den am Donnerstag gestoppten Verhandlungen mit der ÖVP über ein Arbeitsübereinkommen nach der Landtagswahl. Er hätte sich aber in einem solchen Fall "nicht in den Spiegel schauen können", es gehe schließlich um "Verbesserungen für Niederösterreich".

Der von der ÖVP kommunizierte Verhandlungsstopp wurme ihn im Nachhinein "gar nicht", betonte Hergovich. Verwiesen wurde vom 34-Jährigen einmal mehr auf die bereits in der Vorwoche per Pressekonferenz genannten sechs "inhaltlichen Untergrenzen" der SPÖ für ein Übereinkommen. Für die Umsetzung eines Pakts mit diesen Inhalten sowie zu "konstruktiven Gesprächen" stehe die SPÖ weiterhin bereit. Aber: Wenn die ÖVP "lieber mit jemand anderem Posten tauscht, ist das auch total okay. Es ist zwar schade für die Menschen in Niederösterreich, aber es ist zu akzeptieren".