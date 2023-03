SPÖ-Führungsdebatte: Rendi-Wagner fordert Doskozil zum Duell

Der Unterschied zu heute, wo die SPÖ auf Platz drei hinter der FPÖ und der krisengebeutelten ÖVP liegt, sei folgender: "Damals gab es keine internen Diskussionen von Seiten des Burgenlandes". Aufgrund wiederkehrender Störfeuer sei es nicht möglich, sich auf Themen zu konzentrieren.

Die SPÖ-Chefin nennt noch ein Beispiel: Im November hielt die SPÖ einen Themenrat zu Energie ab. "Eines der wichtigsten Themen, die uns derzeit beschäftigen und wo wir dringend Antworten brauchen", sagt Rendi-Wagner. Kurz darauf habe Doskozil eine Umfrage, die er selbst in Auftrag gegeben habe und die ihn selbst als den erfolgreicheren SPÖ-Spitzenkandidaten zeigte, veröffentlicht. "Ist das ein solidarisches 'an einem Strang ziehen'?", fragt Rendi-Wagner den ORF-Anchorman.

Kampfabstimmung

Der wechselt das Thema: Die Sozialistische Jugend (SJ) hat am Montag einen vorgezogenen Parteitag gefordert, um die Führungsfrage "jetzt" zu klären. Rendi-Wagner scheint dem zumindest nicht abgeneigt. Auf zwei Punkte komme es an: Erstens müsse das im Parteipräsidium entschieden werden. Sie sei dafür, ein solches Präsidium einzuberufen, "damit wir alle Themen, die intern bestehen, diskutieren". Zweitens sollten diejenigen, die meinten: "Ich kann es besser, ich bin cooler", sagen: "Ich will" oder "Ich will nicht", so Rendi-Wagner. Nachsatz: "Bis jetzt gibt es keine Kandidaten."