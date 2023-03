SPÖ: Sozialistische Jugend will Sonderparteitag

Die Sozialistische Jugend wagt sich nun als erste hervor und fordert einen vorgezogenen Parteitag der SPÖ noch in diesem Jahr. Im Gespräch mit Heute erklärt der Vorsitzende Paul Stich, es sei an der Zeit, "dass die Führungsfrage geklärt werden muss". Alle, die sich zutrauten, Mehrheiten abseits von Schwarz-Blau zu schaffen, sollten sich da melden. Die Basis sollte dann in einer Mitgliederbefragung entscheiden, die Inhalte sollten beim Parteitag fixiert werden.

Stich ist damit der erste Funktionär mit einer überregionalen Funktion in der SPÖ, der einem vorgezogenen Bundesparteitag das Wort redet.

Zuletzt hatte es zunehmend Kritik bzw. Druck auf Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gegeben; maßgebliche Funktionäre wie der ehemaligen steirische Landeshauptmann Franz Voves und Burgenlands Hans Peter Doskozil hatten keinen Hehl daraus gemacht, dass die Aussicht, mit Rendi-Wagner in die nächste Nationalratswahl zu gehen, wohl nicht die erfolgversprechendste für die SPÖ ist. Voves hatte etwa den Wiener Bürgermeister Michael Häupl als Parteichef ins Spiel gebracht.