ÖVP stoppt Gespräche mit der SPÖ: Kommt jetzt Schwarz-Blau in NÖ?

Der Koalitionspoker in Niederösterreich gewinnt immer mehr an Dramatik. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Volkspartei die Gespräche mit den Sozialdemokraten vorerst beendet. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bezeichnet die Forderungen der SPÖ als "standortschädlich".

Damit könnte der Weg frei für eine schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich sein. Der freiheitliche Landesparteiobmann Udo Landbauer betonte, dass die FPÖ für eine Zusammenarbeit zur Verfügung stehen würde.