Es funkt zwischen ÖVP und FPÖ: In NÖ stehen die Zeichen auf Schwarz-Blau

Nun stehen die Zeichen im größten Bundesland also auf Schwarz-Blau. Ziel ist eine Einigung bis Mitte nächster Woche.

Die FPÖ stehe der ÖVP in vielen Themen näher als die SPÖ, sagte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach dem Treffen am Freitag. Vor allem bei den Themen Integration und Steuern hätte man bereits zusammengefunden. „Wir waren zu gutgläubig, was die SPÖ betrifft. Die SPÖ hat kein Interesse daran, Verantwortung für Niederösterreich zu übernehmen“, so die ÖVP-Politikerin.

"Alle Karten auf den Tisch"

Zufrieden nach dem Treffen zeigte sich auch FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. Die erste Verhandlungsrunde sei ernsthaft und gut gewesen: "Aber bevor wir bei Verhandlungen in die Tiefe gehen, muss die Haushaltslage geklärt sein. Das heißt: Es müssen alle Karten auf den Tisch. Wir haben daher mit einem umfassenden Kassasturz begonnen", erklärte der Freiheitliche.