Nehammers Grundsatzrede: "Ein Gegeneinander hilft nicht"

Die Aussicht ist grandios, zumindest was den Ort des Geschehens angeht: Im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg skizziert Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag, wie er sich die nächsten sieben Jahre für das Land vorstellt. Die Rede "Österreich 2030" ist, so hieß es im Vorfeld, der Startschuss für einen Expertenprozess, an dem Praktiker und Politiker "aus unterschiedlichen Fachbereichen" mitwirken sollen.

Für Nehammer ist es die erste Rede in diesem Format, und gleich zu Beginn ging er auf die Stimmung im Land ein. Die multiplen Krisen hätten gezeigt, "dass wir Krisen überwinden können". In Sachen Pandemie müsse man über Dialog und Versöhnung nachdenken. Ein "Gegeneinander" helfe nicht. "Aber ich sage auch: Ich bin der Wissenschaft mehr als dankbar dafür, was sie in der Pandemie geleistet hat. Impfstoffe wurden in Rekord-Geschwindigkeit entwickelt. Impfstoffe und Medikamente bringen uns in eine ganz andere Lage."

Dramaturgisch stellte Nehammer fünf große Fragen:

- Hält das Versprechen, dass es jeder Generation besser geht als der vor ihr?

- Wie und wo leben wir - nur noch in der Stadt oder auch am Land?

- Werden wir 2030 mehr Work oder mehr Life haben?

- Schließen sich Klimaschutz und Wohlstand aus?

Und:

- Wie sicher ist Österreich?

Hier geht es zum LIVE-Stream: