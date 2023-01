Nehammer zu Aus von Corona-Maßnahmen: "Lage lässt es zu"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte es bereits angekündigt: Corona solle keine meldepflichtige Erkrankung mehr sein, alle Corona-Gesetze und -verordnungen würden im Laufe des Jahres außer Kraft gesetzt werden, sagte dieser am Samstag in der Kronen Zeitung. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigte das nun: "Corona-Maßnahmen sind kein Selbstzweck, sie gehören abgeschafft, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Da dies nun der Fall ist, werden wir das in den nächsten Monaten auch so umsetzen", sagte Nehammer - ebenfalls in der Kronen Zeitung.