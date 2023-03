Papst Johannes Paul II. schickte mutmaßlichen Kinderschänder ins Weinviertel

Die Enthüllungen aus einer US-TV-Dokumentation halten Polen seit Tagen in Atem, stürzen eine der großen Figuren der katholischen Kirche vom Sockel - und führen nun nach Österreich. Der verstorbene und 2014 heilig gesprochene ehemalige Papst Johannes Paul II. soll in seiner Zeit als Kardinal in Polen mehrfach Kindesmissbrauch von Priestern gedeckt haben. Die mutmaßlichen Täter wurden ins Ausland abgeschoben, einer von ihnen nach Österreich. Der Priester Boleslav Sadus landete in der Gemeinde Gaubitsch unweit von Mistelbach im niederösterreichischen Weinviertel und war dort von 1975 bis 1990 Seelsorger. Im Frühjahr 1972 hatte Wojtyła den Priester als Seelsorger der St.-Florian-Gemeinde in Krakau suspendiert. Ein Krakauer Priester hatte den kommunistischen Geheimdienst informiert, dass Sadus immer wieder von Müttern der sexuell missbrauchten Kinder auf der Straße angehalten worden sei und diese ihn laut verflucht hätten.

Schreiben an Kardinal König

Wenig später, im November 1972, richtet der spätere Papst ein Empfehlungsschreiben an Kardinal König in Wien. Der Krakauer Priester Boleslaw Sadus begebe sich ins Ausland, um Material für seine Studien zu sammeln, schrieb Wojtyła, der den Brief handschriftlich unterzeichnete: "Er interessiert sich für Entwicklungspsychologie (Einfluss der technischen Zivilisation auf die Psyche des Kindes), Entstehung religiöser Begriffe."

Weitere Archivrecherche

Die Erzdiözese Wien bestätigte am Montag, dass es zu dem betreffenden Geistlichen keinen Hinweis aus Krakau in Sachen Missbrauch gegeben habe. "Wir haben das untersucht, als wir Anfang Jänner dieses Jahres eine Anfrage aus Polen erhielten. In unseren Akten gibt es auch keine Hinweise auf mögliche Taten während der Zeit in Österreich", erklärte Sprecher Michael Prüller. Auch bei der Unabhängigen Opferschutzkommission sei keine Anschuldigung gegen den Priester bekannt. Es seien weitere Archivchrecherchen notwendig, um der Sache auf den Grund zu gehen