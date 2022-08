Einen von der Polizei Mitte Juli auf der A1 aus dem Verkehr gezogenen Tiertransporter möchte eine Rechtsanwältin als Fallbeispiel für ein generell schärferes Vorgehen der Justiz gegen Qualtiertransporte heranziehen. Ihre Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde aber zumindest vorerst zurückgewiesen.

25 Stiere waren, wie berichtet, in einem Lkw samt Anhänger nach Linz zu einem Schlachthof transportiert worden. Am Kontrollplatz Haag nahmen Amtssachverständige und Polizisten den Gefährten die Kennzeichen ab, weil unter anderem wegen technischer Mängel gleich vier Mal Gefahr in Verzug bestand.