Rotes Kreuz: Wie Josef Schmoll Vertrauen zurückgewinnen will

Josef Schmoll kann froh sein, dass er kein Politiker ist, denn da wäre die öffentliche Debatte um einiges intensiver geführt worden, wenn ein Präsident bei seiner Wiederwahl nur 59 Prozent der Stimmen erhält. Der Chef des Roten Kreuzes in NÖ muss seit der Generalversammlung am Donnerstag mit diesem Ergebnis leben. Er will jetzt aber auch entsprechende Schritte setzen, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.

Es war bereits im Vorfeld darüber spekuliert worden, dass Präsident Josef Schmoll von den Delegierten einen Denkzettel erhalten wird. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf den neuen Vertrag mit dem Land. Dieser regelt, dass die Ortsstellen der Rettungsdienste mit dem Land abrechnen müssen und nicht mehr mit ihren Gemeinden verhandeln können. Das war vor allem den größeren Rot-Kreuz-Stellen sauer aufgestoßen.