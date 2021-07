Wie die "Silosophen" Agrar-Türme retten wollen

Das sieht die Möglichkeiten für Energiegemeinschaften vor, kurz erklärt heißt das: Wer in der Gemeinde Interesse hat, kann sich mit anderen zusammenschließen und Strom produzieren (etwa mit PV-Modulen am eigenen Dach). Der Strom kann dann untereinander verkauft werden, das war bisher nicht möglich.

„Die PV-Paneele auf unserem Siloturm alleine könnten 75 Haushalte mit Strom versorgen“, erklärt der Umweltgemeinderat von Tattendorf, Christian Mesterhazi (SPÖ). Oder aber, im Fall von Tattendorf, könnte die Energie auch dem Lagerhaus und dem Turm selbst zugutekommen, so Mesterhazi, da der Wirtschaftsbetrieb rund 250.000 Kilowattstunden im Jahr benötigt. Besonders die Lüftung für die Trockenlagerung der Kornspeicherung sei energieintensiv.

Die „Silosophie“ ist gerade einmal ein halbes Jahr alt. Momentan gibt es zwei geplante Projekte: Jenes in Tattendorf (NÖ), dort ist das Projekt schon einigermaßnen fortgeschritten, und in Ottensheim (OÖ). „Wir peilen in den nächsten zwei Jahren den Umbau von fünf Silos an“, erzählt Lucas Silhanek. Langfristig – in den kommenden zehn Jahren – wollen die Männer die Hälfte aller Silos, 150 Stück, mit PV-Paneelen und Kunstwerken erneuern.