Josef Schmoll als Präsident des Roten Kreuzes NÖ wiedergewählt

Die Impfstraßen sowie die Teststraßen in den über 350 Gemeinden hätten bestens funktioniert, das Rote Kreuz sei ein „unverzichtbarer Partner“ gewesen. Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei, so Mikl-Leitner weiter. Sie appellierte an jede und jeden Einzelnen, im persönlichen Umfeld Überzeugungsarbeit fürs Impfen zu leisten.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bedankte sich ebenfalls für den Einsatz der Rettungsorganisationen in den vergangenen Monaten.