Prozess um Tischlerei-Kartell: Zwei weitere Entscheidungen

In St. Pölten hat es am Dienstag im Rahmen des Tischlereikartell-Prozesses zwei weitere nicht rechtskräftige Entscheidungen gegeben. Gerichtsangaben zufolge wurde ein Angeklagter zu einer Geldstrafe von 7.700 Euro verurteilt, für ein Unternehmen gab es eine mit einer Geldbuße von 61.650 Euro verbundene Diversion. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt und soll sich dann um zwei weitere Beschuldigte drehen. Hinsichtlich eines Angeklagten gab es am Dienstag eine Vertagung.