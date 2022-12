Wolfsriss im Ybbstal sorgt für Unsicherheit

Der Riss eines Schafes durch einen Wolf heizt die Diskussion um die zunehmenden Populationen der geschützten Raubtiere in einer Region an, wo Wölfe bislang selten anzutreffen waren. In St.Georgen in der Klaus in der Ybbstalgemeinde Waidhofen wurde bereits Anfang November von einem Bauern ein gerissenes Schaf gefunden. Damals entnommene DNA-Proben bestätigten nun, dass tatsächlich ein Wolf, der sich auf dem Durchzug befunden hat, am Werk war.

Auffälligkeiten

Zur selben Zeit habe es in der Region noch andere auffällige Vorfälle gegeben, berichtet Bauernkammerobmann Mario Wührer, der auch Jäger ist. In der Nachbarschaft des Hofs, wo das Schaf gerissen wurde, war etwa ein Rind in Panik geraten und hatte sich massiv verletzt. Auch in den Jagdrevieren habe man auffällig zu Tode gekommenes Wild gefunden, so Wührer. Hier wolle man über weitere DNA-Proben wenn möglich noch versuchen, Klarheit zu schaffen.

Die Art des Risses habe dem Schafbauern, der das tote Tier laut NÖN rund 200 Meter vom Stall entfernt fand, sofort an einen Wolf denken lassen. Dem Tier war die Kehle durchgebissen und der Bauch aufgerissen worden. Außerdem hätten Edelteile der Innereien gefehlt.