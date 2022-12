Geheime Absprachen: Tischlerei-Kartell flog auf, erste Geldbußen

Ein für mehrere Tage geplanter Tischlereikartell-Prozess hat am Montag am Landesgericht St. Pölten begonnen. Die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft 28 Personen und elf Firmen wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 107 Vergabeverfahren von 2013 bis 2019 vor. Mehreren Beschuldigten und Tischlereien wurde in der Einzelrichterverhandlung Diversion angeboten. Die Geldbußen reichten von 220 bis 19.100 Euro. Die WKStA gab keine Erklärung ab.

Schwere Vorwürfe

Die Anklage dreht sich um jahrelange Preis- und Marktaufteilungsabsprachen zwischen Tischlereien. Ausgangspunkt sei eine Hausdurchsuchung aufgrund eines Vorwurfs gewesen, blickte die Staatsanwältin im Eröffnungsvortrag zurück.

Tischlereien sollen sich darauf geeinigt haben, wer in Ausschreibungsverfahren den Zuschlag erhalten sollte, und Betriebe sollen Deckangebote gelegt haben. Statt einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, wurden laut der Vertreterin der WKStA Angebote abgegeben, die durch Absprachen zustandegekommen sind.