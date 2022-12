Mehrere Coups: Bauernhof-Bande treibt im Raum St. Pölten ihr Unwesen

Von November bis März haben Dämmerungseinbrüche Saison. Auch in Niederösterreich beobachten Ermittler, dass kriminelle Banden wieder verstärkt ihr Unwesen treiben.

Werkstatt geplündert

KURIER-Informationen zufolge ist im Raum St. Pölten derzeit eine Tätergruppe unterwegs, die es vor allem auf Bauernhöfe abgesehen hat. Die Ganoven sollen vor kurzem unter anderem in Völlerndorf, in Obertiefenbach und in Matzersdorf zugeschlagen haben.

In einem Fall plünderten die Unbekannten eine Werkstatt und nahmen dabei jede Menge Werkzeug mit, bei einem anderen Coup soll sogar ein Pritschenwagen verschwunden sein.