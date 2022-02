Pflegenotstand: Betriebsräte in NÖ schlagen Alarm

Enge Personalschlüssel

In vielen Einrichtungen gebe es offene Stellen – allein bei der Caritas seien es im Bereich der mobilen Pflege 100 offene Posten, sagt Gabriele Heider, in der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) für den Bereich Gesundheit, Pflege und Soziales in NÖ zuständig, auf KURIER-Nachfrage. Die prekäre Lage, verursacht und verschärft unter anderem auch durch zu enge Personalschlüssel, führe dazu, dass man Klientinnen und Klienten abweisen müsse und dass die psychischen und physischen Belastungen für die Bediensteten in diesem Bereich „die rote Linie weit überschritten“ hätten.