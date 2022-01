Um den genauen Bedarf an zusätzlichen Kräften in NÖ zu eruieren wurde das Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung der Karl Landsteiner Universität in Krems mit einer Studie beauftragt, informierte Mikl-Leitner. Das Ergebnis zeige dringenden Handlungsbedarf auf. Zusätzlich zu den aktuell 26.000 Mitarbeitern in den nö. Pflegeeinrichtungen werden bis 2030 eben 9.500 frische Kräfte benötigt. Auch weil der Bund mit der seit Jahren angekündigten Pflegereform säumig sei, wie Mikl-Leitner kritisierte, wird das Land NÖ jährlich zwölf Millionen Euro für ein „blau-gelbes Pflegeausbildungspaket“ bereitstellen. Schulgelder an Ausbildungsstellen oder Studiengebühren an Fachhochschulen werden übernommen. Als Gegenleistung müssen sich die Auszubildenden verpflichten, nach ihrem Abschluss auch in NÖ zu arbeiten. Die Dauer dieser Pflicht sei noch nicht festgelegt, werde sich aber vermutlich an der Dauer der Ausbildungsjahre orientieren, so die Landeshauptfrau.