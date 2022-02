FH-Studium Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach geplant

Ab Herbst soll das FH-Studium Gesundheits- und Krankenpflege auch in Mistelbach angeboten werden. Zunächst sollen 50 der jährlich 185 Plätze des Bachelorstudiengang der IMC FH Krems im Weinviertel verortet sein. Konkret soll das Studium in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach und somit am Landesklinikum Mistelbach angeboten werden. Im Vollausbau werden somit 150 Studierende ihr Studium in Mistelbach absolvieren können. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete es als "Meilenstein, da es somit erstmals möglich sein wird, im Weinviertel ein FH-Studium zu absolvieren" und dadurch gleichzeitig einer möglichen Abwanderung der Pflegekräfte entgegenzuwirken.