Warnung vor einem drohenden Pflegenotstand in Niederösterreich

Letzteres spürt man, wenn man auf einen Heimplatz wartet. Aktuell sind laut Angaben des Landes Niederösterreich 250 Personen für eine dringende Aufnahme in einem Pflegeheim vorgemerkt.

Zahlen "überschaubar"

Auf KURIER-Nachfrage bei der Landesgesundheitsagentur (LGA) heißt es, dass in ihren Einrichtungen aktuell 66 Betten von 6.000 nicht belegt werden können – also knapp 1 Prozent. Laut einem Sprecher dürfe man aber nicht außer Acht lassen, dass da auch Urlaube und Krankenstände Gründe dafür sind. „Wenn wir aber über gebühr Leute hätten, dann wären sie nicht nicht belegt“, so der Sprecher.

Die LGA sucht derzeit 102 diplomierte Pflegekräfte in ganz Niederösterreich und 49 in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege, hinzukommen noch einige im Assistenzbereich. Aber bei insgesamt 15.000, die in der Pflege arbeiten würden, sei auch diese Zahl „überschaubar“. Und auch die von der AKNÖ vorgelegten Zahlen für die angesammelten Stunden Zeitausgleich und Urlaub werden von dem Sprecher relativiert: Rechnet man die Überstunden des Kliniken- und Pflegepersonals, insgesamt 27.000 Personen, weg (rund 570.000 Überstunden) blieben etwa 2,5 bis 3 Wochen Urlaub übrig. Und die Zahlen würden aus dem Juni, also von vor der Urlaubssaison, stammen.

Dennoch, der Sprecher will mit den Zahlen keine Gegenthese zu jener von der AK aufstellen, „punktuell wird es Probleme geben. Es bricht aber nicht der Betrieb zusammen, weil der Mangel so groß ist.“ „Natürlich“ sei man sich in der LGA darüber im Klaren, dass man auch in Zukunft qualifiziertes Personal braucht und schauen muss, dass man es bei der Hand hat.