Ohne Attraktionen kein Rubel: Semmering rüstet sich für den Sommer

Ein Blick in die westlichen Bundesländer zeigt, wo die Reise hingeht: Beliebte Skigebiete setzen schon lange nicht mehr ausschließlich auf den Wintertourismus. Um wirtschaftlich überleben zu können, müssen auch im Sommer Attraktionen her.

Die Bikeparks in Leogang (Salzburg) mit mittlerweile 200.000 Bergfahrten, in Schladming (Steiermark) oder die Wexl-Trails in St. Corona (NÖ) sind gute Beispiele für erfolgreiche Ganzjahresdestinationen.

Seit Österreichs Berge coronabedingt auch bei den heimischen Gästen immer beliebter werden, steigt auch der Anspruch. „Es muss schon etwas geboten werden“, weiß man am Semmering-Hirschenkogel, einem der Hausberge der Wiener.

Da der dortige Bikepark als anspruchsvoll gilt und eher etwas für Hartgesottene ist, gab es dringend Nachholbedarf an Sommerattraktionen für Kinder und Familien.

Geteilter Berg

Deshalb wurde von den ukrainischen Investoren, die die Bergbahnen und mehrere (teils geschlossene) Hotels wie das Panhans besitzen, ein neues Projekt initiiert.