Ausgesetzte Giftschlangen im Kletterparadies

Ein Labor in Deutschland untersuchte die DNA-Proben. An Hand des genetischen Materials stellte sich heraus, dass die Tiere höchstwahrscheinlich südosteuropäischer Herkunft sind. Es handelt sich vermutlich um Terrarientiere, die in dem felsigen Gelände ausgesetzt wurden. Sie dürften sich in der Umgebung der Fischauer Vorberge wohl fühlen und auch vermehrt haben. Ihr neuer Lebensraum ist der Öffentlichkeit vor allem durch die jährlichen Winnetou-Festspiele im Winzendorfer Steinbruch bekannt.

Um die Bevölkerung über das Vorkommen der Giftschlangen zu informieren, hat die Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf vergangene Woche ein Informationsblatt an die Bevölkerung hinaus gegeben. Man will einerseits Angst und Panik vermeiden und andererseits auch die Schlangen schützen. „Das Gift der Hornvipern ist ungefähr so gefährlich wie das der Kreuzottern. Üblicherweise benötigt man nach einem Biss nicht einmal ein Gegengift. Es gibt auch keinen belegten Todesfall“, beruhigt Schweiger.

Für Kleinkinder und Hunde gefährlich

Die Gemeinde will die Sache aber auch nicht verharmlosen. Im Schreiben an die Bevölkerung heißt es: „Der Biss der Hornviper ist giftig und kann für Kleinkinder und Hunde lebensgefährlich sein“