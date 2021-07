Erstmals Licht am Ende des Semmering-Basistunnels

Eingriff in die Natur

Der massive Eingriff in den Wasserhaushalt der Natur war einer der zentralen Kritikpunkte im Zusammenhang mit dem Bau des Basistunnels. Durch die Röhren wird der Berg durchschnitten. Damit das dabei austretende Wasser nicht verloren geht, gibt es strenge Behördenauflagen, die es umzusetzen gilt. Nipitsch demonstriert im Zuge des Lokalaugenscheins das ausgeklügelte System. Nach dem Spreng- und Baggervortrieb wird die Tunnelwand mit einer 20 bis 40 Zentimeter dicken Spritzbetonschicht versehen.

Danach kleiden die Arbeiter die Röhre ein einem Textilvlies und darauf mit einer 5 Millimeter starken, gelben Kunststofffolie aus. Ähnlich wie bei einem Schwimmbad oder einem Flachdach wird die Folie verschweißt. „Das verhindert einen Wassereintritt in die Röhre“, so Nipitsch. Das Bergwasser läuft außen an der Folie ab, sickert durch ein Drainagebett und wird in Abflussrohren unter der späteren Gleisanlage gefasst und abgeleitet. „Wir haben ein durchgehendes Gefälle bis zum Tunnelportal in Gloggnitz. Dort läuft das Wasser hinaus und wird in die Schwarza geleitet“, schildert Gobiet. Den Prognosen zur Folge werden das bis zu 400 Liter pro Sekunde sein.