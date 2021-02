Schwere Komplikationen: Semmering-Basistunnel kommt zwei Jahre später

Schwere Komplikationen beim Bau des 27 Kilometer langen Semmering-Basistunnel zwischen NÖ und der Steiermark haben den Zeitplan weiter durcheinander gewürfelt. Nachdem man bereits im Vorjahr bekannt gegeben hat, dass sich die prognostizierte Freigabe um ein Jahr auf 2027 verzögert, wurde am Donnerstag nun ein weiterer Rückschlag bekannt gegeben.

Nach den vielen Zwischenfällen beim Tunnelbau hat eine neuen Evaluierung ergeben, dass die Verkehrsfreigabe frühestens mit dem Fahrplanwechsel in der zweiten Jahreshälfte 2028 erfolgen kann. Auch die Baukosten erhöhen sich um gut elf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, erklärte Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG, am Donnerstag im Zuge eines virtuellen Pressegesprächs.

Krater an der Erdoberfläche

Die weitere Verzögerung ist den vielen geologischen Komplikationen geschuldet, die besonders im "Katastrophenjahr" 2019 eingetreten sind, sagt Alois Vigl, Experte für Geotechnik und Tunnelbau. Beim Tunnelvortrieb in Gloggnitz wurde ein Schlot angefahren, der zu einem massiven Gesteinsniederbruch führte. 100 Meter darüber im Gemeindegebiet von Aue bei Gloggnitz (NÖ) entstand ein Krater in der Größe eines Einfamilienhauses an der Erdoberfläche.