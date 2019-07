Schlammbrühe aus dem Semmering-Basistunnel

Nach dem Tunneleinsturz und der anschließenden Kraterbildung am Semmering in Niederösterreich gibt es den nächsten schweren Zwischenfall beim Bau des Basistunnels. Mehrere Kilometer tief im Bergmassiv sind die Mineure beim Tunnelvortrieb auf eine Bergwasserader gestoßen. Und die ist so stark, dass die schlammige Suppe nicht mehr gefiltert und gereinigt werden kann. Millionen Liter der weißen Brühe laufen seit Tagen talabwärts durch den Göstritz- und Auebach in die Schwarza.