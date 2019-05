Krater beim Semmeringtunnel: Vertrauen in die ÖBB erschüttert

In einem sollten die Tunnelgegner und der Geologe der Umweltschutzorganisation „Alliance for Nature“, Josef Lueger, Recht behalten. Der Wasserhaushalt am Semmering ist - durch den derzeit 3,5 Kilometer weiten Tunnel-Vortrieb vom Portal in Gloggnitz aus - ordentlich aus dem Gleichgewicht gebracht.

In Gloggnitz-Aue sind bereits Wasserquellen versiegt. Auch bei dem Einbruch der Tunneldecke zu Ostern war ein massiver Wassereintritt an dem Zwischenfall Schuld. Ein Sachverständiger ist deshalb auch am Mittwoch in Gloggnitz, um die aktuelle Lage zu begutachten.