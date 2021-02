Semmering-Basistunnel: Es ist eingetreten, wovor die Gegner warnten

Es ist exakt das eingetreten, wovor die Tunnelgegner und die Umweltorganisation „Alliance for Nature“ immer gewarnt haben. Doch die Behörde hatte grünes Licht gegeben.

Massive Wassereinbrüche und andere Komplikationen beim Bau des 27 Kilometer langen Semmering-Basistunnel haben den Zeitplan des Monsterprojekts um zwei Jahre nach hinten verschoben. Nachdem man bereits im Vorjahr bekannt gegeben hat, dass sich die prognostizierte Freigabe um ein Jahr auf 2027 verzögert, wurde am Donnerstag nun ein weiterer Rückschlag eingestanden. Nach den vielen Zwischenfällen hat eine neuen Evaluierung ergeben, dass die Verkehrsfreigabe frühestens mit dem Fahrplanwechsel 2028 erfolgen kann. Auch die Baukosten erhöhen sich um gut elf Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, erklärte Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur AG.

Die weitere Verzögerung ist den vielen geologischen Komplikationen geschuldet, die besonders im „Katastrophenjahr“ 2019 eingetreten sind, sagt Alois Vigl, Experte für Geotechnik und Tunnelbau. Bei Tunnelarbeiten in Gloggnitz kam es zu massiven Gesteinseinbrüchen in einer der beiden Tunnelröhren. 100 Meter darüber, im Gemeindegebiet von Aue bei Gloggnitz, entstand dadurch ein Krater in der Größe eines Einfamilienhauses an der Erdoberfläche. Damit noch nicht genug, wurde beim Vortrieb Göstritz in Niederösterreich ein sogenannter Karstschlauch angefahren. Die Quelle flutete das Tunnelsystem mit 100 Liter Bergwasser pro Sekunde. „Das haben wir nicht erwartet und es ist uns erst Ende 2020 gelungen, dieses Wasser aus dem Tunnelvortrieb hinaus zu bekommen“, so Vigl.