Grand Semmering: Denkmalhüter bremsen den Hotel-Turbo

Für das Grand Semmering, wie das Haus in Anlehnung an Weitzers Grand Wiesler in Graz und das Grand Ferdinand in Wien heißen wird, sind zwei Zubauten eingereicht. Zum einen für eine Wellness-Landschaft und zum anderen für ein unterirdisches Parkdeck. „Die Umwidmung dafür ist gestartet, aber es ist ein langwieriger Prozess“, erklärt Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter. Auch er hätte aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht das neue Hotel-Flaggschiff lieber heute als morgen, aber die komplizierten Behördenwege seien nun einmal einzuhalten.

180 Tierarten

Alleine was den Artenschutz am Semmering anbelangt, müssen Gutachter beurteilen, ob die Umbauten keine der 180 Tierarten in dem Landschaftsschutzgebiet negativ beeinflusst. „Es muss ganz genau nachgewiesen werden, dass das Projekt keine negativen Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe hat“, erklärt Doppelreiter. Was den Naturschutz anbelangt, läuft die Begutachtung der Sachverständigen von März bis Oktober. Coronabedingt fängt auch die UNESCO mit einigen Monaten Verspätung mit ihrer Arbeit an. Der Aufwand könnte nicht größer sein. Insgesamt sind sechs internationale Experten mit der Beurteilung beauftragt. „Wir rechnen damit, dass diese Verfahren das gesamte Jahr 2021 in Anspruch nehmen. Wir hängen damit leider in der Warteschleife“, sagt Pfaller. Grundsätzlich gehe man allerdings von einer positiven Beurteilung aus. An der Außenhülle des Prachtbaus soll so wenig wie möglich verändert werden und der typische Charakter des Kurhauses erhalten bleiben. Die Geschichte des Hauses spielt auch für Florian Weitzer eine wesentliche Rolle.