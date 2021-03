Baujuwelen, Bausünden: Kurhaus Semmering erhält Strahlkraft

Alma Mahler-Werfel, die in der Nähe in Breitenstein ihr Sommerhaus besitzt, quartiert im Kurhaus 1929 ihre an Gelbsucht erkrankte Tochter Anna ein, was zu ihrer dritten von insgesamt fünf Ehen führt: Paul von Zsolnay, der mit Franz Werfels Roman „Verdi“ zum Senkrechtstarter als Verleger wurde.

Leo Slezak gab im alpinen Ambiente seinen Stimmbändern an der frischen Luft eine Aus-Zeit und trug ein Schild mit sich: „Darf nicht sprechen.“

Alma Mahler-Werfel, Genie-Sammlerin und Femme fatale, kehrte 2007 in Joshua Sobols „Alma – a Show Biz ans Ende“, inszeniert von Paulus Manker, noch einmal zurück ins Kurhaus. Wo zuletzt das Festival „Kultur.Sommer.Semmering“ unter Florian Krumpöck gastierte. „Für Kunstsinnige und Naturliebhaber“ als Gäste will Weitzer das Gebäude unter Denkmalschutz jetzt um 40 bis 50 Millionen Euro wieder revitalisieren: „Wenn man es gut macht, wird man die Leute begeistern können.“

Zur Zeit sind die Gremien von Naturschutz und Unesco-Weltkulturerbe am Zug. Was dauert. „Der Umbau selbst wird die geringste Zeit beanspruchen. Wesentlich länger dauern die notwendigen Bewilligungen und Genehmigungen“, sagt der Grazer.