Ins Kurhaus am Semmering verliebt – und gekauft

Irgendwie ist ja alles noch da. Der große, weiß gestrichene Frühstückssaal, der eher den Namen Salon verdient hätte, die elegante Treppe. Der Speiseraum mit dem Brunnen, die alten, schönen Luster. Wer durch das Kurhaus am Semmering geht, kann dessen Glanzzeit noch immer erahnen.

Keine fünf Minuten brauchte auch Florian Weitzer, um zu wissen: Ja, das muss sein. „Als ich das Haus gesehen habe, war’s mit mir vorbei“, beschreibt der 45-Jährige aus der gleichnamigen Grazer Hoteliersdynastie. Er betreibt etwa das Hotel Daniel in Graz und Wien und das Grand Ferdinand an der Wiener Ringstraße „Das Haus besitzt Charme, eine Aura, Kunst, Kultur. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort“, sagt er über den Bau in den Wiener Alpen.