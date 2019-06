Semmering: Die Revoluzzer vom Zauberberg

Im Winter laufe das Geschäft sehr gut. „Aber die wenigsten wissen, wie schön es hier im Sommer ist. Nicht umsonst war der Semmering das Sommerfrische-Domizil der Wiener“, sagt die 80-Jährige. Erst langsam erkenne das wieder die Kundschaft. Weil sie an die Zukunft am Semmering glaubt, hat man vor der Saison in eine moderne Terrassenüberdachung investiert. Mit einigen Betrieben sei ein neuer Geist am Zauberberg eingekehrt, erzählt die Gastronomin.

Mit der Villa Antoinette hat der Semmering eine neue, mondäne Adresse. Das Hideaway-Chalet steht bei Urlaubern oder für exklusive Hochzeiten hoch im Kurs. Zu erwähnen sind auch der frische Wind und die ausgezeichnete Küche im Landhotel Belvedere.