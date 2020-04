Im Wipfelglück

Noch nie war es so einfach, sich diesen Kindheitstraum zu erfüllen. Denn Wohnen in einem Baumhaus gehört für viele zu den ersehnten Zielen der ersten Lebensjahre. Sobald das Reisen rund um den Globus wieder gefahrlos möglich ist, ist ein Baumhaus-Urlaub perfekt geeignet, um zu zweit, mit Freunden oder der Familie dem luftigen Abenteuer zu frönen. Dabei muss man weder auf umfassende Service-Annehmlichkeiten verzichten noch auf den Luxus des stilvollen Wohnens.

Originelle Baumchalets gibt es in Österreich und ganz Europa ebenso wie in Übersee, in puristisch-rustikaler Ausführung wie im edlen Design, kreiert von namhaften Architekten. Frische Wäsche, warmes Wasser und Dusche sowie Verpflegung à la carte oder per Seilzugvorrichtung sind in fast allen Baumhotels vorhanden. Wer einmal drinnen ist, auf dem Sofa bei Kaminfeuer, im weichen Himmelbett oder abgetaucht im Whirlpool, hat beinahe das Gefühl, in einem ganz normalen Ferienhaus zu sein. Wären da nicht das Zwitschern der Vögel, zwischendurch ein Eichhörnchen-Besuch, der einzigartige Ausblick und das sanfte Wiegen der Baumwipfel.

Zu zweit allein auf der Linde

Österreich: Prechtlhof. Perfekt für eine „Zeit zu zweit“ ist das Baumhaus im Kärntner Ort Althofen. In der Krone einer 300-jährigen Linde erbaut, genießt man hier einen prachtvollen Ausblick bis zu den Karawanken. Mit Rundum-Service. Preis: € 185,–/Person pro Nacht, inkl. Champagner und Frühstück in 14 Meter Höhe sowie Nutzung des Wellnessbereichs im Hotel auf der Erde. www.hotelprechtlhof.com