Die große Renaissance der Niederösterreichischen Sommerfrische

Rot-weiß-rote Sommertagsträume am Kamp

Auch das Kamptal gilt nach wie vor als Sommerfrische Destination par excellence. Entlang des namensgebenden Flusses beginnt man beim Anblick der rot-weiß-rot gestrichenen Badehäuschen zu träumen. Seit mittlerweile 100 Jahren erfrischen diese Bäder Geist und Körper – allen voran das Strandbad Plank am Kamp. Die Kulisse mit den Kabinenhäusern, dem glitzernden Fluss und der weiten Liegewiese ist einmalig. Wer seine Zehen in den glasklaren Kamp hält, spürt dieses herrliche Kribbeln, das sich seinen Weg bis in die Haarspitzen bahnt. Ein Abstecher in den nicht erst seit Willi Dungl berühmten Luftkurort Gars am Kamp oder ein vinophiles Zwischenspiel in den zahlreichen Winzerdörfern lädt ebenfalls zum Abschalten ein. Der Weg dorthin ist gesäumt von den unsäglich schönen Kamptalvillen. Zeitzeugen einer mondänen Ära, die zwar vergangen, aber niemals vergessen ist. Wie auch? Diese Sehnsucht nach einem Sommer wie damals, mit Wanderschuhen im Gepäck und der Vorfreude auf ein ikonisches Open-Air Konzert im Grafenegger Schlosspark – Herz, was willst du mehr?