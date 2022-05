Mit 253,5 Meter ist Stefan Kraft Weltrekordhalter im Skifliegen. Dass es dennoch ein anderer Stresspegel ist, in 4.000 Meter Höhe aus einem Polizeihubschrauber zu springen, verspürte der Sportler am Donnerstag in Wiener Neustadt am eigenen Leib. Das ÖSV-Skisprungteam um Kraft, Manuel Fettner, Daniel Huber, Lisa Eder oder Philipp Aschenwald, ist derzeit in der Cobra-Einsatzzentrale zu Gast, um mit der Spezialeinheit ein eigenes Trainingsprogramm für Hochstresssituationen zu absolvieren.