Wie die Cobra Österreicher aus Afghanistan rettete

Daher brachen Cobra-Beamte von Islamabad mit einem Geländefahrzeug in die Grenzregion auf. Wenige Stunden vor ihrer Ankunft war es zu einem blutigen Zwischenfall an der Grenze gekommen. Im Feuergefecht starben sechs Menschen. Die pakistanische Armee hatte am wichtigsten Pass der historischen Seidenstraße mit Waffengewalt einen Grenzübertritt auf ihr Hoheitsgebiet verhindert.

Ein gewisses Risiko

Damit dieses Schicksal nicht auch Österreicher trifft, rückte die Cobra durch das Paschtunengebiet bis an den Grenzübergang vor. Durch ihre Anwesenheit garantierten die Beamten den Ankommenden mit gültigen Reisedokumenten eine sichere „Priority-Line“, wie die Behörden dazu sagen.

Angesichts der Zustände und der aufgeheizten Stimmung in dem Krisengebiet war der Einsatz alles andere als Routine. „Wir trainieren genau für solche heiklen Fälle und haben auch entsprechende Auslandserfahrung durch die Krisen in Mali, dem Libanon oder in der Zeit des Arabischen Frühlings in Ägypten. Trotzdem besteht immer ein gewisses Risiko“, sagt der Einsatzleiter der Auslandsmission.