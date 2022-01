Personenschutz wegen Corona: Die Schatten der Mächtigen

Im Grunde beginnt jeder Auftrag mit einer Risikoanalyse. Wichtig ist dafür vor allem der Terminkalender der Schutzperson. „Wir versuchen, jeden Tag von der Vorgehensweise her individuell zu planen. Sprich, wie viele Beamte werden eingesetzt, und welche Positionen werden wahrgenommen“, erklärt Pinkel. Nicht immer sei das unmittelbare Personenschutzteam die einzige Personenschutzmaßnahme. Wegstreckenfestlegungen, Weg-Zeit-Diagramme unter Bedachtnahme auf besondere Gefahrenstellen sind Teil des Standardprogrammes. „Einer der wichtigsten Grundsätze: Wir sind so nahe wie nötig und so weit weg wie möglich“, sagt Pinkel. „Wir wollen unsere Schutzpersonen in ihren Lebensabläufen nicht behindern oder beeinträchtigen.“ Das heißt: Beim Sonntagsspaziergang des Kanzlers mit Familie und Hund in einem entlegenen Waldstück reiche es, sich in Sichtweite aufzuhalten.

Anders ist dies bei öffentlichen Auftritten vor Publikum. „Es gilt das Prinzip der drei Blickwinkel. Man hat die Person auf die man aufpasst, seinen Kollegen und das Umfeld im Blick.“ Die jeweilige Wahrnehmung bestimme den Standort der Beamten. Passiert nichts Auffälliges, müsse man nicht Schulter an Schulter an der Schutzperson „kleben“.

Der Personenschutz endet nicht, wenn der Minister oder Kanzler nach einem Zwölf- oder Fünfzehnstunden-Arbeitstag ins Bett geht. Anlassbezogen werden Privathäuser von Observationsteams überwacht.

130.000 Stunden wurden im Vorjahr alleine für den Personenschutz geleistet – ein neuer Rekord. Viel Arbeit der Beamten bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Vor jeder Auslandsreise müssen die behördlichen Formalitäten wie eine Waffentrag-Erlaubnis erledigt werden. Dazu kommen Gefahren- und Sicherheitsschulungen für Beamte des Verfassungsschutzes in den Bundesländern (LVT) und für andere Polizeieinheiten.