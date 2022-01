Warum Biden nie Auto fährt und Putin nur mit Vorkoster verreist

Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland ist im vergangenen Jahr eine "gefährliche Mischung aus regierungsfeindlichen Akteuren entstanden", formulieren es Sicherheitsexperten: "Rechtsextremisten, Reichsbürger, Verschwörungsideologen, gewaltbereite Impfgegner" hätten mehr Personenschutz für Politiker – und neuerdings auch für Wissenschafter – notwendig gemacht. Dazu kam der Wahlkampf im Vorjahr: Über 500 Personen waren zum Schutz von Politikern im Einsatz – dem BKA zufolge deutlich mehr als noch vor zehn Jahren.

Einer der am besten beschützten Politiker im Vorjahr war übrigens Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn. Er wurde aufgrund der anhaltenden Bedrohung und homophoben Anfeindungen in die höchste Kategorie der Gefährdung eingestuft. Spahn war nur noch in gepanzerten Fahrzeugen und mit Personenschutz unterwegs. Einen derartigen Schutz für einen Gesundheitsminister hat es bislang nur in Zeiten des RAF-Terrorismus gegeben.