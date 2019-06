Hassbriefe, tote Mäuse und Bomben: Wie Österreichs Politiker bedroht werden

In Graz wurden am Mittwoch vier Brandanschläge verübt - einen davon auf das Rathaus. Bürgermeister Siegfried Nagl denkt nun über Sicherheitsbeschränkungen nach. Er habe von einem offenen Bürgermeisteramt geträumt, aber "leider haben sich die Zeiten geändert", sagte Nagl. Die Sicherheit der Mitarbeiter sei wichtiger.

Tote Maus bis Bombendrohung

Politiker leben in Österreich gefährlich - so klingt es zumindest. Dass tatsächlich etwas passiert, ist selten. Aber gerade an der Basis, in den Gemeinden, ist die Hemmschwelle niedrig. Drohgebärden, so hört man, gehören zum Tagesgeschäft.

Das gehe von Anfeindungen auf Facebook und per Post über kreativere Boshaftigkeiten bis hin zum tätlichen Angriff.

Nach dem Anschlag auf den Spitzer Bürgermeister wurden einigen Ortschef Pralinen geschenkt - quasi als symbolische Drohgebärde. In Oberösterreich bekam ein Bürgermeister einen Umschlag zugeschickt, in dem sich eine tote Maus und ein Beiliedsschreiben befand. Der Welser Bürgermeister erhielt via Facebook-Posting eine Bombendrohung.

In der oberösterreichischen Gemeinde Dimbach wurde der Bürgermeister 2017 von einem Mann, den er aus Schulzeiten kannte, mit einer Waffe bedroht, mit einem Pfefferspray attackiert - und der Amtsleiter, als er einschritt, mit einem Messer am Arm verletzt.

"Bürgermeister arbeiten direkt an der Front, sie treffen Entscheidungen, die die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensbereich betreffen", erklärt eine Sprecherin des Gemeindebundes.

Vor einigen Jahren habe man einen Mediator engagiert, der die Ortschefs im Umgang mit "Wutbürgern" geschult hat. "Da wurde zum Beispiel erklärt, dass jene, die immer wieder auffallen, weniger gefährlich sind als jene, die sich im Stillen ärgern." Den "Wutbürger" erkennen, bevor er austickt - das ist die große Herausforderung.

Pistolen, Messer und Pfeffersprays am Amt

Die Debatte um die Sicherheit in Ämtern und Behörden, aber auch in Politiker-Büros, kam zuletzt ins Rollen, als im Februar der Leiter des Sozialamts in Dornbirn, Vorarlberg, erstochen wurde.

In Oberösterreich war schon vor dieser Attacke geplant, alle Bezirkshauptmannschaften mit Sicherheitsschleusen auszustatten. Das wären Metalldetektorbögen und Rötgengeräte für Gepäckstücke, wie man sie vom Flughafen kennt.

Landeshauptmann Thomas Stelzer will die flächendeckende Sicherung nun aber schon zwei Jahre früher - also 2022 statt 2024 umgesetzt haben. "Wir machen das zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden. Und wir können das schneller realisieren, weil es technisch und finanziell möglich ist.“