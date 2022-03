Jubiläum: 25. Weltcupsieg für ÖSV-Skispringer Stefan Kraft

Auf der mächtigen Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf stellte Stefan Kraft am Samstag wieder seine außergewöhnlichen Flugeigenschaften unter Beweis. Mit Weiten von 232 und 207 Metern war der 28-Jährige eine Klasse für sich und verwies die beiden Slowenen Ziga Jelar und Timi Zajc auf die Plätze. Für seinen phänomenalen ersten Flug erhielt Kraft sogar zwei Mal die Höchstnote 20,0.

Österreichs Nummer zwei

Nach seinem vierten Erfolg in diesem Winter, dem dritten seit der Rückkehr von den Winterspielen in Peking, hält Stefan Kraft nun bei 25 Weltcupsiegen. Damit zog er mit Andreas Felder gleich und ist nun Österreichs Nummer zwei hinter Rekordmann Gregor Schlierenzauer (53 Siege). Von den aktuellen Springern haben nur der Pole Kamil Stoch (39) und der japanische Weltcupleader Ryoyu Kobayashi (27) öfter gewonnen als der Österreicher.

Als zweitbester Österreicher landete Michael Hayböck in Oberstdorf auf dem elften Rang, Manuel Fettner wurde 13., Ulrich Wohlgenannt belegte Platz 19. Am Sonntag findet ein weiteres Skifliegen in Oberstdorf statt, am kommenden Wochenenende steigt dann das Weltcupfinale in Planica.