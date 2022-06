Obersiebenbrunn: ÖVP ortet Urkundenfälschung, SPÖ klagt wegen Verleumdung

In Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf) wird politisch weiterhin mit harten Bandagen gekämpft. Die Landes-ÖVP lud am Donnerstag zu einem Pressetermin ein, bei dem schwere Vorwürfe erhoben wurden: In Zusammenhang mit den Rücktritten von SPÖ-Gemeinderäten vergangene Woche soll es zu einer Urkundenfälschung gekommen sein.

Laut ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer habe ihm ein Ersatzmitglied der Sozialdemokraten mitgeteilt, dass die Unterschrift auf seiner Verzichtserklärung nicht von ihm selbst stamme. Der Betroffene habe Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet. Vorwürfe, die sich die SPÖ nicht gefallen lassen will; die rote Landespartei will mit rechtlichen Schritten kontern.