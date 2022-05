Nach Rücktritten im Gemeinderat: Obersiebenbrunn muss schon wieder wählen

Der neue Gemeinderat in Obersiebenbrunn hat kaum zu arbeiten begonnen, da ist er schon wieder Geschichte: Die gesamte SPÖ (sieben Sitze) sowie zwei ÖVP-Gemeinderäte haben am Dienstag ihre Mandate zurückgelegt. Demnach wird es voraussichtlich im Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr Neuwahlen geben.

Erst am 31. Jänner hatten die Obersiebenbrunner ihre neue Regierung gewählt. Die SPÖ hatte zwar die Stimmenmehrheit erreicht, doch durch eine Koalition der ÖVP mit den beiden Listen GO7 und LOS wurde ÖVP-Spitzenkandidat Walter Seehofer der neue Bürgermeister.

SPÖ spricht von "Respektlosigkeiten"

Seitdem kracht es in der Gemeindepolitik. Auslöser für die Rücktritte der SPÖ seien laut Vorsitzendem Michael Mann „Respektlosigkeiten“ seitens der Bürgerlisten gewesen: „Wir stimmen euch nieder und mehr hat euch nicht zu interessieren“, soll der SPÖ in einer Sitzung an den Kopf geworfen worden sein.

Innerhalb einer Woche könnten die Rücktritte noch revidiert werden, woran ÖVP-Bürgermeister Seehofer aber nicht glaubt. Er vemutet Kalkül, „die SPÖ will wieder den Bürgermeister stellen.“ Die beiden ÖVP-Mandatare seien aus Zeitmangel zurückgetreten. MH