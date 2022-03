Obersiebenbrunn: Dreier-Koalition ist unter Dach und Fach

"Ich bin froh, dass die Sitzung so ruhig abgelaufen ist", so Seehofer. Die SPÖ hätte die Möglichkeit gehabt, erneut Neuwahlen loszutreten, sah davon jedoch ab. Stattdessen kündigt SPÖ-Vorsitzender Mann Zusammenarbeit an, wobei für ihn jedoch zwei Punkte ein No-Go sind: Wenn der Vorsitz des Prüfungsausschusses an eine der drei Regierungsparteien anstatt an die SPÖ ginge, denn dann "würde sich die Regierung selbst kontrollieren." Und auch für jegliche Art von Postenschacherei - ein bereits bekannter Vorwurf der SPÖ gegen die ÖVP - sei er nicht zu haben.

Seehofer glaubt, dass eine zukünftige Zusammenarbeit mit der SPÖ trotz aller Uneinigkeiten im Vorfeld möglich sein wird. "Priorität hat es jetzt, ein Budget zu beschließen", kündigt er die nächsten Schritte an. Durch die Neuwahlen war kein Budgetbeschluss mehr zustande gekommen.