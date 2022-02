Obersiebenbrunn: SPÖ grenzt sich von ÖVP-Spitzenkandidaten ab

Eigentlich sollte die nächste Regierungskonstellation auf der Hand liegen: SPÖ und ÖVP waren vor den Neuwahlen am 30. Jänner Partner und würden auch in der neuen Periode mit elf zu acht Mandaten eine gute Partie abgeben. Doch nun zieht die SPÖ rund um Spitzenkandidat Herbert Porsch die Reißleine.

In der ÖVP gäbe es, so die SPÖ, massive Ungereimtheiten. Die Mehrheit habe sich für eine Zusammenarbeit mit der SPÖ ausgesprochen, doch ihr Spitzenkandidat Walter Seehofer ließe sich davon nicht beeindrucken. „Vermutlich ist schon im Mai eine Koalition zwischen Seehofer und den beiden Listen GO7 und LOS abgesprochen wurde“, so Porsch. Diese würden gemeinsam zwölf Mandate stellen. Und dem nicht genug: Am heutigen Mittwoch soll es eine weitere ÖVP-interne Abstimmung geben, denn Seehofer würde die Meinung seiner Fraktion nicht akzeptieren.