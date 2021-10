Obersiebenbrunn: Neuwahlen nach Abtritt aller SPÖ-Mandatare

Die niederösterreichische Landesregierung hat am Dienstag die Ausschreibung der Neuwahl des Gemeinderates von Obersiebenbrunn beschlossen. Als Termin gilt der 30. Jänner 2022.

Der Grund für die Neuwahlen ist bereits im März 2021 zu suchen. Bis dahin regierte der Bürgermeister der Gemeinde Herbert Porsch (SPÖ) ein Jahr lang mit einer knappen SPÖ-ÖVP-Mehrheit. Die zerbrach allerdings, als der Mandatar Rudolf Greul von der ÖVP ins Lager der Bürgerlisten wechselte. „Es geht nicht mehr, weil nichts mehr weitergeht“, erklärt Porsch dann Anfang Oktober. Deshalb legten sowohl er als auch alle weiteren sechs roten Mandatare ihre Sitze zurück. Neuwahlen waren in der 1.700 Einwohner zählenden Gemeinde deshalb nur mehr eine Frage der Zeit.

Zwei Gemeinderatswahlen

Mit der nunmehr erfolgten Terminansetzung kommt es am 30. Jänner nächsten Jahres gleich zu zwei Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Bereits Ende September war ein Urnengang in Au am Leithaberge (Bezirk Bruck an der Leitha) für diesen Tag fixiert worden.